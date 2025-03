Paratici Milan, clamorose novità sul nuovo DS: la situazione!

Paratici Milan, l’ex dirigente della Juve sarebbe in pole per diventare il nuovo DS del club a partire dal prossimo primo luglio

Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e patron del Milan, avrebbe scelto il nuovo Direttore Sportivo.

A proposito di Londra: secondo Cronache di Spogliatoio Paratici avrebbe incontrato degli emissari del Milan proprio nella capitale inglese. Un primo passaggio importante in attesa di entrare nella seconda fase della selezione. L’ex bianconero non avrebbe problemi ad accettare l’incarico in un club così grande e con l’ambizione di tornare protagonista in campionato e in Europa.