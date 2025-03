Paratici Milan, l’ex Juve è il preferito di Furlani: perché è in vantaggio sugli altri DS?

Paratici Milan, l’amministratore delegato Giorgio Furlani avrebbe individuato l’ex Juventus come il suo preferito per il ruolo di DS

Giorgio Furlani avrebbe scelto Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo del Milan. Stando a quanto riportato da La Repubblica l’amministratore delegato vorrebbe chiudere l’accordo con l’ex Juventus e Tottenham. Che in questo momento sarebbe in netto vantaggio su Tare (il preferito di Ibra) e D’Amico.

In questo senso avrebbe fatto la differenza l’esperienza internazionale maturata dal dirigente nelle sue esperienze con i bianconeri in Italia e in Premier League. Non siamo ancora all’ufficialità, ma in questo momento sembrerebbe esserci un netto favorito.

