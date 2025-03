Paratici Milan, fumata bianca dietro l’angolo? L’indiscrezione può sentenziare il futuro dell’italiano

Paratici Milan, clamorosa indiscrezione sull’ex dirigente della Juve: incontro con Furlani in un hotel a Milano? La ricostruzione

Clamorosa indiscrezione sul futuro societario del Milan alla voce nuovo direttore sportivo.

Come riporta QSVS, ci sono novità per quanto riguarda il nuovo DS Milan. Fabio Paratici intercettato in un hotel di Milano poche ore dopo l’incontro con Giorgio Furlani. Al momento l’ex Juventus è il principale candidato per ricoprire il ruolo di direttore sportivo nel club rossonero. Prossimi giorni dunque decisivi.