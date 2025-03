Paratici Milan, l’indiscrezione di Repubblica sbalordisce! Retroscena con Furlani, la ricostruzione

Condividi via email

Paratici Milan, secondo Repubblica l’ex Juve ha incontrato Furlani a Milano settimana scorsa: è lui la scelta per il ruolo di DS, battuto Tare

Importante indiscrezione rilanciata da Repubblica sulla situazione nuovo DS in casa Milan.

Il Milan ha scelto Paratici come futuro direttore sportivo. Settimana scorsa ha incontrato Furlani a Milano ed è piaciuto all’AD rossonero, che lo ritiene adatto per la sua esperienza e per la capacità di trattare sia giocatori affermati che giovani. La squalifica scade il 20 luglio, ma potrebbe iniziare da consulente esterno.Ibrahimovic defilato ha fatto scendere le quotazioni di Tare.