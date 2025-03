Paratici Milan, due i fattori che spingono verso il sì: ecco cosa filtra sull’ex Juve

Condividi via email

Paratici Milan, ci sono due importanti fattori che vedono l’ex dirigente della Juve in pole per il ruolo di DS del club rossonero

Come riferito da Sportitalia, e in particolare dal giornalista Gianluigi Longari, il grande favorito per occupare la casella di nuovo DS del Milan è l’ex Juve Fabio Paratici.

Paratici gode di grande favore mediatico e della spinta di agenti influenti a Casa Milan. La prossima settimana è previsto un incontro proprio tra Paratici e Furlani per capire se sarà possibile trovare un’intesa.