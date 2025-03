Paratici Milan, l’ex Juve è il preferito di Furlani? L’ultima indiscrezione non lascia dubbi

Condividi via email

Paratici Milan, l’italiano appare il favorito di Giorgio Furlani nella corsa a nuovo DS de club rossonero. Le ultime

Come riferito dal Corriere dello Sport, le prossime settimane saranno decisive in casa Milan anche per sciogliere il nodo legato al nuovo Direttore Sportivo che andrà inserito nella dirigenza rossonera.

Anche se Furlani è pronto ad incontrare D’Amico e qualche altro potenziale outsider, il favorito numero uno in casa rossonera è certamente l’ex Juve Fabio Paratici. L’ultimo ostacolo da superare è quello relativa alla squalifica fino al prossimo 20 luglio: fino a quel momento Paratici potrebbe operare solo come consulente esterno. Le prossime settimane saranno decisive per sciogliere tutti i dubbi.