Paratici Milan, Furlani lo ha messo in cima alla lista per due motivi precisi: pole guadagnata, tutti i dettagli

Paratici Milan, Giorgio Furlani, CEO rossonero, ha messo in cima alla lista delle preferenze per il ruolo di DS l’ex dirigente della Juve

Come riportato dal Corriere dello Sport, Giorgio Furlani, CEO del Milan, ha una precisa preferenza.

Per il ruolo di DS il nome in pole è quello di Fabio Paratici, sulla cui testa pende, però, la squalifica fino al luglio 2025 subita nell’ambito del processo plusvalenze del 2023. L’ex Juventus, a prescindere da questo ostacolo temporale, viene considerato tra i papabili per via della sua grande esperienza nel calcio italiano e per le capacità di gestione del gruppo squadra dal punto di vista del management.