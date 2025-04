Paratici Milan, scelta fatta e fumata bianca dietro l’angolo: un ultimo ostacolo prima della firma. I dettagli

Paratici Milan, i rossoneri hanno sciolto le riserve in vista della prossima stagione: un ultimo ostacolo prima della firma. I dettagli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan ci si sta avvicinando alla scelta del nuovo direttore sportivo.

Il Milan a Paratici, corsa ad ostacoli verso il sì definitivo. Contratto pronto, si lavora sugli ultimi dettagli legati a clausole che riguardano la squalifica in scadenza il prossimo 20 luglio ma la strada è tracciata e difficilmente si tornerà indietro. Tra il Milan e Paratici resta solo la clausola da scrivere con una via d’uscita blindata per il club in caso di condanna penale del dirigente nel processo per l’inchiesta sui bilanci della Juventus.