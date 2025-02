Paratici Milan, Cardinale accelera per l'ex Juve! Lui il nome caldo da affiancare ad Ibrahimovic. E la squalifica...

Paratici Milan, Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, vuole l’ex Juve in società per affiancarlo a Zlatan Ibrahimovic. L’alternativa è Berta

Come riferito da Repubblica, Gerry Cardinale, patron del Milan, è deciso ad inserire un direttore sportivo nell’organigramma del club rossonero.

Dalla prossima estate Ibra sarà affiancato da un nuovo ds. Cardinale si sta muovendo in prima persona per cercare una figura esperta, come Paratici o Berta. Insomma, un elemento in grado di muoversi sul mercato, pur nell’ottica di un lavoro che resterà condiviso.