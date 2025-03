Paratici Milan, Capello non ha dubbi: «Paratici non verrebbe per fare presenza ma sarei perplesso dalla posizione di Ibrahimovic. Ecco perchè»

Paratici Milan, Fabio Capello, leggenda rossonera, ha parlato del possibile arrivo dell’ex Juve: le sue dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato così del possibile arrivo di Paratici al Milan:

PAROLE – «Ecco, uno come Paratici, con la sua esperienza e la sua competenza, non verrebbe di certo a Milano per fare presenza. Sarebbe il motore di tutte le decisioni, almeno per quanto riguarda il campo. Ma a quel punto, Ibra cosa farebbe? Mi auguro che chiunque sia il diesse, sia poi lui a decidere il nome del nuovo tecnico. Sarebbe paradossale il contrario… Allegri? Se la volontà – che approvo – è quella di fare un Milan più italiano, direi di sì. Tra i nostri allenatori liberi sulla piazza Max è il migliore. È un vincente e conosce già Milanello, ma anche la squadra, per averla affrontata fino a un anno fa da avversario. Saprebbe, insomma, dove mettere le mani da subito».