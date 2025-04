Paratici Milan, l’A.Di.Se prende posizione! Lettera di smentita e posizione chiara. Tutti i dettagli

Paratici Milan, arriva la lettere dell’A.Di.Se: nessuna pressione al club rossonero per non procedere con l’ingaggio dell’ex Juve

In merito al mancato arrivo di Paratici al Milan, l’A.Di.Se ha preso posizione:

PAROLE – «In merito ad alcune notizie diffuse in queste ore da diversi organi di informazione, l’A.Di.Se. -Associazione Italiana Direttori Sportivi smentisce categoricamente di aver inviato alcuna lettera di protesta alla FIGC riguardante il tesseramento del dirigente Fabio Paratici da parte dell’AC Milan. L’Associazione precisa di non aver inoltrato nessuna comunicazione a istituzioni o federazioni e di non aver rilasciato dichiarazioni o commenti sulla vicenda in questione. Ogni notizia in tal senso è pertanto da considerarsi priva di fondamento».