Paratici, il discorso per il ds del Milan non è chiuso: ipotesi incredibile con l’ex Juve

Paratici non è da escludere dalla corsa per il ruolo di nuovo direttore sportivo del Milan. Le ultime:

Nessuna decisione definitiva per ora è stata presa sul fronte direttore sportivo in casa Milan. Non sarebbe ancora tramontata infatti la pista che porta a Fabio Paratici, a riportarlo è Il Corriere della Sera.

L’ex Juventus ha proposte per continuare a lavorare al Tottenham o per approdare nella Liga. Lui è il profilo che proverebbe a convincere è Conte, con cui ha costruito un ciclo stellare in bianconero.