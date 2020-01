Paquetà ha chiesto di non essere convocato, cessione vicina

Come riportato da Sky Sport, Lucas Paquetà avrebbe chiesto di non essere convocato per la trasferta di Brescia

Come riportato da Sky Sport, Lucas Paquetà avrebbe chiesto di non essere convocato per la trasferta di Brescia. Al termine delle rifinitura odierna il brasiliano avrebbe chiesto a Stefano Pioli di non essere convocato perché non si sente sereno.

Da qui la decisione di non portare il giocatore a Brescia in vista dell’anticipo della 21esima giornata di Serie A. Alla luce di quanto accaduto, sembra ormai quasi certa una cessione del centrocampista: sullo sfondo c’è l’ipotesi PSG e l’offerta dell’ex Leonardo.