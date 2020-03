Paquetà: anche la Fiorentina interessata al brasiliano, ma solo in prestito

Lucas Paquetà molto probabilmente lascerà i rossoneri al termine di questa stagione. Non è ancora chiaro in quale modalità

Lucas Paquetà molto probabilmente lascerà i rossoneri al termine di questa stagione. Non è ancora chiaro in quale modalità, se a titolo definitivo o in prestito. Davanti ad un’offerta interessante il Milan lo lascerà partire, ma al momento non è ancora arrivata la proposta che ha fatto saltare il banco.

Per questo motivo l’inserimento della Fiorentina non deve sorprendere. Il Milan non vuole svendere il brasiliano dopo averlo pagato ben 35 milioni lo scorso anno. Ciò vuol dire che la cessione in prestito potrebbe far lievitare la valutazione del centrocampista e risanare parzialmente le casse societarie. I viola sarebbero disposti ad accollarsi lo stipendio del giocatore per il prestito di un anno per la stagione 2020/2021.