Di Canio su Leao: «Incontenibile a campo aperto ma ha una grossa pecca»

Paolo Di Canio, ex calciatore del Milan tra le altre, ha commentato il momento vissuto da Rafael Leao: le sue parole

Ospite a Sky, Paolo Di Canio, ex Milan, ha parlato così di Rafael Leao:

PAROLE – «Leao è incredibile a campo aperto, ma come si guadagna il rigore? Parte palla al piede dritto per dritto e non lo puoi mai fermare, non lo tiri mai giù.. e poi salta l’uomo, fin qui va bene. Poi però non riesce a giocare tante volte con la squadra, nello stretto è migliorato ma non è ancora bravo come quando prende e parte in quelle praterie che lui adora».