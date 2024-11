Paolo Berlusconi secco: «Maldini all'Inter una bestemmia: è la consacrazione della bandiera. Come intendeva Silvio, adesso...»

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta, ecco le dichiarazioni rilasciate da Paolo Berlusconi sul Monza, sul Milan e su Daniel Maldini

PAROLE – «Daniel è la consacrazione della bandiera. E’ come intendeva Silvio il sentimento calcistico. E’ molto bello che si sia iniziato col Milan e si sia arrivati fino al Monza, grazie anche al savoir faire di Paolo Scaroni e del Milan, che lo ha liberato per una cifra irrisoria. Un atto di generosità bello da vedere. Una sua cessione non è nei programmi, vorremmo tenerlo, ma nella logica del calcio di oggi e di un determinato percorso economico, bisogna eventualmente essere pronti anche a sacrificare qualche giocatore. D’altra parte abbiamo già dovuto cedere giocatori come Di Gregorio, Colpani, Carlos Augusto. Daniel Maldini all’Inter? Sarebbe una bestemmia. Già è stato doloroso vendere Di Gregorio alla Juve, lui è stata la scoperta più bella».