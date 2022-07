Paolillo: «Si fissa un tetto sul monte stipendi, non sugli ingaggi». Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb

Ernesto Paolillo commenta così, sulle frequenze di TMW Radio, l’eventualità che Uefa e Figc stiano pensando a un tetto per gli stipendi. Le dichiarazioni dell’ex dirigente.

«Si può arrivare a fissare, come ha fatto la Spagna, un tetto al monte stipendi e non agli stipendi in generale. La Spagna lo ha fatto, basti vedere il Barcellona. E’ vietato porre un limite agli stipendi in assoluto.»