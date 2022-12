Panucci sull’addio al Milan: «Ho sofferto molto». Le parole dell’ex calciatore rossonero

Cristian Panucci ha parlato del suo addio al Milan ai microfoni del canale Twitch rossonero. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Anch’io paradossalmente ho sofferto molto perché arrivò Arrigo (Sacchi, ndr), con cui ora ho un rapporto bellissimo, ma lui era legato ai suoi giocatori. Quindi vedeva questo ragazzino qua un po’ esuberante e non gli piacevo. Quando capisci che non puoi stare più in un posto, posto a cui ero legatissimo e lo sarò per sempre. Sarò sempre riconoscente a Berlusconi e Galliani, lì ho vinto due Scudetti, la Supercoppa, la Champions League. Sono diventato uomo, lì ho acquisito la cultura del professionismo, poi capisci che quando ti dicono che c’era il Real Madrid di Fabio Capello che mi voleva… Una volta mi voleva l’Arsenal ma neanche me l’avevano detto, quindi ho capito che il mio tempo lì era finito. Poi sono andato a Madrid con Capello, quindi non è che posso rimpiangerlo. Ma il Milan è il Milan»