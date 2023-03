Fiorentina Femminile, le parole di Panico dopo la gara col Milan

Patrizia Panico, tecnico della Fiorentina Femminile, ha commentato il pareggio colto contro il il Milan di Maurizio Ganz

Intervenuta ai nostri microfoni al termine di Milan Women-Fiorentina Femminile, Patrizia Panico ha dichiarato:

«Nel primo tempo ho visto una Fiorentina che ha creato tantissimo nonostante i due gol subiti alquanto fortuiti, ha espresso un bel calcio, è mancata secondo me un pò di lucidità e cattiveria sotto porta. Arbitri? Io per ora non ne ho mai parlato anche perchè se dovessi parlarne dovrei anche dire come è andata qui nel ritorno di Coppa Italia quindi è meglio non parlare di niente. Teniamo una linea e non è giusto parlarne quando conviene. Durante la partita ci sta lamentarsi dell’arbitro ma parlarne a fine partita è inutile, sarebbe come sparare sulla Croce Rossa. Sono soddisfatta del fatto che la mia squadra non abbia mollato dal punto di vista mentale nonostante lo svantaggio subito nei primi minuti che poteva veramente farci male e buttarci giù di morale e sono contenta di avere un gruppo a disposizione dove tutte sono titolari».