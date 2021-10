Panchina Newcastle: anche un ex Milan tra i candidati

C’è anche Gennaro Gattuso tra i candidati per la panchina del Newcastle- L’ex Milan è uno della lista insieme a Fonseca e Favre

Non solo Fonseca e Favre. Il profilo dell’allenatore valutato dalla nuova proprietà del Newcastle per la panchina della squadra non si limita all’ex Roma e all’ ex Nizza e Borussia Dortmund. La lista infatti secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb includerebbe anche un ex Milan: Gennaro Gattuso.

Negli ultimi giorni è stato il superprocuratore Jorge Mendes a proporre il profilo di Gennaro Gattuso, rimasto senza panchina dopo la querelle Fiorentina che ha riempito i giornali nel mese di maggio e giugno, salvo poi finire con un accordo di riservatezza per non svelare quanto successo in quelle settimane toscane. Nel giro di due settimane dovrebbe essere ufficializzato il sostituto di Bruce.