Panchina Napoli: Mazzarri nuovo allenatore, UFFICIALE l’annuncio

Ufficiale il cambio sulla panchina del Napoli. De Laurentiis ha annunciato sui social il ritorno di Mazzarri. Esonerato Garcia

L’allenatore francese paga un rendimento non all’altezza tra campionato e Champions nell’ultimo periodo e soprattutto al Maradona dove l’unico punto in casa nelle ultime tre tra Empoli, Fiorentina e Milan è arrivato contro i rossoneri in rimonta.