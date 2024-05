Conte Milan, De Laurentiis si defila? Il Napoli punta questo allenatore: i rossoneri sognano DETTAGLI

Conte Milan, De Laurentiis si defila? Il Napoli punta questo allenatore: TUTTI i dettagli sul tecnico seguito dai rossoneri

Antonio Conte sarà difficilmente il prossimo allenatore del Napoli. De Laurentiis avrebbe già deciso il tecnico per la prossima stagione e lo comunicherà a fine stagione.

Come riportato da Rai Sport, c’è stato un nuovo contatto tra il Napoli e Vincenzo Italiano, attuale allenatore della Fiorentina. In questo modo il Milan avrebbe una contendente in meno per Conte anche se nelle ultime ore è aumentato il pressing del Chelsea.