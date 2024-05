Lopetegui Milan, Bargiggia sulla protesta dei tifosi: «Non la condivido assolutamente. Anche Ancelotti vent’anni fa non era voluto….». Le parole del giornalista

Il giornalista Paolo Bargiggia, intervenuto in esclusiva a Milannews24, ha analizzato la protesta dei tifosi rossoneri nata dopo l’accostamento di Lopetegui alla panchina del Milan per la prossima stagione.

PAROLE – «Non condivido assolutamente il fatto che i tifosi vogliano influenzare il club sul nome di un allenatore. Più di 20 anni fa i tifosi della Juve non volevano Ancelotti ma la Juventus e Moggi in primis lo presero senza guardare i tifosi. Non ci può essere solo Conte per il calcio e i tifosi italiani. Bisogna capire la filosofa e il progetto di un club e quelli cercati dal Milan sono tutti allenatori che hanno caratteristiche simili: devono essere aziendalisti, fare lavoro di gruppo e non ragionare solamente con la propria testa come succedeva con Maldini. Sono allenatori con un calcio moderno che possono portare qualità ed estica così come Pioli, non si potrà mai dire se potranno fare meglio o sostituire Pioli».

