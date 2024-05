De Zerbi Milan, il Bayern Monaco cambia dopo il no di Rangnick: si fa sul serio per l’italiano? ULTIME

De Zerbi Milan, il Bayern Monaco cambia dopo il no di Rangnick: si fa sul serio per l’italiano?Le ULTIME e le parole di Bruno Longhi

Tra le squadre più forti sul tecnico del Brighton De Zerbi c’è sicuramente, oltre al Milan, anche il Bayern Monaco. Il club tedesco si era già avvicinato all’allenatore italiano prima di virare sul nome di Rangnick.

Ma dopo l’ennesimo no ricevuto, il Bayern Monaco è tornato forte sull’allenatore seguito dai rossoneri per il post-Pioli. Come riportato da Bruno Longhi, il club tedesco sarebbe vicinissimo a bloccare De Zerbi nella prossima stagione.