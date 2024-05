Esonero Pioli, sono due le OPZIONI sul tavolo! Furlani vorrebbe evitare un preciso scenario: ecco quale

Esonero Pioli, al momento sono due le opzioni sul tavolo delle parti: Furlani vuole evitare questo scenario

Come riportato dal Corriere dello Sport, al momento sono due le opzioni sul tavolo del Milan e di Stefano Pioli per la prossima stagione. L’addio è ormai certo ma vanno definite le modalità dello stesso.

Il tecnico emiliano ha un contratto con i rossoneri fino al 30 giugno del 2025 da circa 4 milioni di euro netti e Furlani spera di trovare un accordo per una buonuscita in modo da risolvere il contratto in essere. Tuttavia non va esclusa la possibilità dell’esonero, eventualità che il club vorrebbe evitare per non doversi trovare a pagare lo stipendio di Pioli, oltre a quello del nuovo allenatore, almeno fino a quando lo stesso Pioli non troverà un altro club.