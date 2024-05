De Zerbi Milan, la MOSSA dell’allenatore verso i rossoneri: ha chiesto questa cosa al Brighton NOVITÀ

De Zerbi Milan, la MOSSA dell’allenatore verso i rossoneri: ha chiesto questa cosa al Brighton. La NOVITÀ sul tecnico italiano

Il giornalista Paolo Bargiggia ha parlato in esclusiva a Milannews24 per analizzare quello che potrebbe essere il prossimo allenatore rossonero. Le sue dichiarazioni sui nomi accostati alla panchina del Milan.

PAROLE – «Per la corsa alla panchina del Milan deve andare considerato anche il nome di De Zerbi, col quale ci sono stati dei contatti. Inoltre l’allenatore sta cercando di capire col Brighton se la clausola rescissoria di 15 milioni di euro possa essere abbassata. Il tecnico italiano aveva incontrato anche il Bayern Monaco ed è anche in corsa per la panchina del club tedesco dopo il no di Rangnick. Per quanto riguarda gli altri nomi: Lopetegui è fermo per il momento, Fonseca lo terrei mentre Van Bommel è sullo sfondo e non è una prima scelta. Poi ci potrebbe essere l’ipotesi, ma molto remota, di Thiago Motta. Nel caso in cui la Juventus, per qualsiasi tipo di ragione, da quella economica se non riesce a mandare via Allegri o che Motta non consideri adeguato il progetto della Juve, il Milan potrebbe provare ad andare su Motta ma non lo vedo caldo proprio perché i bianconeri si sono mossi prima».

