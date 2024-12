Fonseca Milan, messaggio indiretto ad Ibrahimovic? Interpretazione a sorpresa, tifosi senza parole

Fonseca Milan, lo sfogo post Stella Rossa suona come un messaggio indiretto anche a Zlatan Ibrahimovic: la ricostruzione

Come riportato da Repubblica, e in particolare dal giornalista Currò, in casa Milan hanno sorpreso le dichiarazioni di Fonseca dopo la Stella Rossa:

PAROLE – «Altro che allenatore aziendalista. E’ sbottato una volta per tutte Paulo il caldo, in arte Fonseca. Il suo pubblico sfogo ha colto in contropiede l’intera dirigenza. Dipinto a torto come algido e compassato, ha rivolto accuse (dirette) ai giocatori e (indirette) al club. Lo sfogo di Fonseca è parso anche una risposta indiretta a Ibra, che, oltre a definire la squadra attuale «più forte di quella della scorsa stagione», aveva attribuito all’«emozione» l’attacco di Fonseca agli arbitri. La presa di distanza di Ibra equivale a un abbandono».