Gudmundsson Milan: così l’affare è possibille, lo scenario

Domenica pomeriggio il Milan scenderà in campo contro il Genoa. Gudmundsson osservato speciale, così il colpo è possibile

Albert Gudmundsson è la grande rivelazione della Serie A. Dopo aver guidato il Genoa alla promozione, il gioiellino islandese è diventato un vero fattore per il Grifone, con gol e assist che hanno dato una spinta incredibile ai rossoblu fino alla salvezza.

Rendimento che ha fatto sì che diventasse oggetto del desiderio di big italiane ed europee, tra cui il calciomercato Milan. Proprio i rossoneri saranno avversari domenica a San Siro. L’attaccante sarà l’osservato speciale di Furlani e Ibrahimovic che puntano a strapparlo alla concorrenza.



Da una parte, in un calcio che non smette di essere romantico, sarebbe bello ipotizzare che possa ripercorrere le orme genealogiche del bisnonno che, per chi non lo sapesse, ha fatto i suoi primi passi da calciatore nelle fila del Milan. Dall’altra c’è il fascino di giocare in Premier League che tenta i più.



In ogni caso l’obiettivo dell’islandese è quello di finire la stagione al Genoa e poi mirare a vette più alte che gli consentano di giocare in Champions League e perché no magari anche di vincerla.



Ecco allora che in questo scenario squadre come la Fiorentina, che lo aveva cercato a gennaio, e Napoli, lontane dal quello specifico palcoscenico europeo diventano pretendenti svantaggiate.



Ma cosa potrebbe favorire il Milan rispetto alla corte di rivali anche italiane come Inter e Juventus e alle sirene dei club inglesi? Un fattore su tutti. La titolarità.



Con Giroud in partenza direzione oltreoceano – i Los Angeles FC saranno la sua prossima squadra- e Jovic non così certo della permanenza in rossonero ecco che, nel vuoto dell’attacco destinato a crearsi, Gudmundsson finirebbe per ritagliarsi il suo spazio.



Molto dipenderà anche da chi sarà il prossimo allenatore del Milan. Per l’addio al Genoa servono non meno di 30 milioni. I rossoneri osservano e studiano tutte le combinazioni possibili per il colpo.