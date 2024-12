Cardinale Milan, piovono smentite su quell’ipotesi! Fondo non coinvolto, tutti i dettagli

Cardinale Milan, arrivano importanti smentite sul possibile coinvolgimento del fondo Carlyle: tutti i dettagli

Importante aggiornamento fornito da fonti vicine all’alta finanza sul futuro societario del Milan.

Nei giorni scorsi è emersa una nuova ipotesi in merito al prestito che Elliott ha concesso a Gerry Cardinale al momento dell’acquisto della società di via Aldo Rossi: RedBird avrebbe infatti aperto alla possibilità di affidare il rifinanziamento del prestito al fondo americano Carlyle, di area governativa. Secondo fonti vicine al dossier, però, il fondo Carlyle non è coinvolto nel rifinanziamento del debito di RedBird con Elliott per la gestione del Milan.