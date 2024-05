Impallomeni sicuro: «Cambiare tanto per cambiare non so se conviene. Se terrei Pioli? Vi dico questo»

Impallomeni sicuro: «Nuovo allenatore Milan? Cambiare tanto per cambiare non so se conviene. Pioli ha fatto quasi il massimo». Le parole dell’ex calciatore

L’ex calciatore e giornalista Impallomeni ha parlato a TMW Radio per analizzare la stagione di Pioli e quello che potrebbe essere il nuovo allenatore del Milan.

PAROLE – «Cambiare tanto per cambiare non so se conviene, ma se hanno idee chiare e un progetto diverso, allora va bene. Ma se le alternative sono quelle che leggiamo, tipo Fonseca, Lopetegui, credo che Pioli sia la cosa migliore. Devi rafforzare lo scouting e rafforzare il link tra conduzione tecnica e staff. Il problema non è tecnico. Per me Pioli ha fatto quasi il massimo, capisco il malessere dei tifosi, lo rispetto, però Pioli rimane un grande professionista. Qualcosa Pioli di sicuro ha sbagliato qualcosa, ma ha fatto un buon lavoro».