Futuro Pioli Milan, si lavora alla risoluzione del contratto: l’allenatore ha già dato la sua disponibilità al Napoli! I DETTAGLI

Futuro Pioli Milan, il tecnico ha già dato la sua disponibilità al Napoli! I DETTAGLI del contratto con i partenopei

Aggiornamenti importanti per quanto riguarda il futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Come riportato da Nicolò Schira, l’allenatore dirà addio ai rossoneri e ha già dato la sua disponibilità al Napoli per un contratto fino al 2026.

PAROLE – «Il Milan ha deciso di cambiare allenatore a fine stagione (lavori in corso per la risoluzione del contratto): Stefano Pioli ha già dato la sua disponibilità al Napoli per un contratto fino al 2025».