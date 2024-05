Supercoppa 2024/25, l’accesso alla final four porta altri soldi: ecco la CIFRA che incasserà il Milan. TUTTI i dettagli

Dopo la finale di Coppa Italia 2024/25 è stato definito ufficialmente il tabellone della prossima Supercoppa italiana con tutti gli abbinamenti della prossima competizione: la Juventus sfiderà il Milan mentre l‘Atalanta sfiderà l’Inter.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza su Instagram, ogni semifinalista incasserà 1,6 milioni di euro, mentre i premi per le due finaliste sono i seguenti: 3,4 milioni per la predente (quindi in totale porterà a casa 5 milioni) e 6,4 milioni per chi invece alzerà il trofeo (totale 8 milioni).