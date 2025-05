Panchina Milan: Sarri, Allegri e non solo: altri due profili! Sono tecnici in ascesa

Panchina Milan, Sarri in pole position, Allegri in lista. Ma ci sono anche altri due profili emergenti tra i candidati

Secondo Repubblica, con D’Amico come DS in pole position per la panchina del Milan ci sarebbe Maurizio Sarri. In lista c’è anche il solito Massimiliano Allegri, ma oltre ai due toscani ci sono tra i candidati due tecnici in ascesa, che hanno fatto bene con le rispettive squadre.

Si tratterebbe di Roberto De Zerbi (qualificato in Champions League con il Marsiglia) e Vincenzo Italiano (fresco vincitore della Coppa Italia).