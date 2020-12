Panchina Milan, mai come in questo momento una risorsa fondamentale, è qui che si vede la grandezza di una squadra e la reale consistenza

Panchina Milan, mai come in questo momento una risorsa fondamentale, è qui che si vede la grandezza di una squadra e la reale consistenza. Come abbiamo detto, nella giornata di oggi l’infermeria conta cinque elementi fondamentali, indispensabili all’economia del gioco di Pioli (LEGGI QUI).

UN OCCHIO ALLA PANCHINA- 1 Tatarusanu, 90 A. Donnarumma, 14 Conti, 5 Dalot, 43 Duarte, Kalulu, 33 Krunic, 15 Hauge, 29 Colombo, 27 Maldini, Mionic. Insomma ce n’è abbastanza per star tranquilli in ogni reparto.

RISORSA FONDAMENTALE- A questo punto della stagione se non hai una panchina adeguata puoi anche tirare i remi in barca. Con cinque assenze così pesanti se non hai a disposizione dei sostituti all’altezza è praticamente impossibile andare avanti, la squadra che scenderà oggi in campo a Genova è praticamente quella dell’Europa League, vuol dire che da questo punto di vista è stato fatto un buon lavoro.