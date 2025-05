Panchina Milan, Cassano consiglia i rossoneri: «Non prendete assolutamente quel tecnico!»

Panchina Milan, Antonio Cassano, ex calciatore, ha sconsigliato al club rossonero l’arrivo di Massimiliano Allegri: le parole

Intervenuto a Viva El Futbol, Antonio Cassano, ex Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «Allegri tutti lo vogliono e nessuno se lo piglia, si parla solo di lui ora. Per il Napoli si parla di lui ora… Ma come gioca? 4-3-3? Lobotka, tu sei il mio pupillo, se arriva Allegri fai in modo di andare via. Quando è arrivato Cassano al Milan, il signor Allegri faceva giocare Van Bommel e non Pirlo… Per Lukaku io non stravedo, ma ha fatto un capolavoro anche lui. Spero per Napoli che Conte possa rimanere o che vadano su altri profili».