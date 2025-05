Allegri Milan, riserve sciolte: è lui il primo obiettivo di Tare, offerta faraonica sul piatto

Allegri Milan, le riserve sono state sciolte: il tecnico livornese è il primo obiettivo di Tare per la panchina rossonera

Massimiliano Allegri è il candidato principale per la panchina del Milan, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Il tecnico livornese è considerato ideale dal club grazie alla sua esperienza e ai suoi numerosi successi nel campionato italiano, tra cui sei Scudetti, cinque Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane, oltre a due finali di Champions League.

La Gazzetta dello Sport scrive che Allegri sarebbe felice di tornare al Milan, e il club sarebbe disposto a fare uno sforzo economico per assicurarsi le sue prestazioni. Allegri è considerato una delle prime scelte per la panchina del Milan, insieme ad Antonio Conte, dal nuovo direttore sportivo Igli Tare.

Tuttavia, Allegri non è solo un obiettivo del Milan, poiché anche il Napoli lo ha contattato e lo avrebbe bloccato in caso di addio del tecnico pugliese. Allegri dovrà quindi valutare le offerte e decidere quale sia la migliore opzione per la sua carriera. La sua esperienza e le sue capacità lo rendono un profilo forte per qualsiasi squadra, e il Milan dovrà essere pronto a offrire un contratto triennale per convincerlo a unirsi al club.