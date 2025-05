Nuovo allenatore Milan, clamoroso rilancio di Tare! Concorrenza anticipata, ricco contratto sul tavolo

Nuovo allenatore Milan, Igli Tare prova il clamoroso rilancio per Massimiliano Allegri: è lui il candidato numero uno alla panchina rossonera

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan starebbe valutando Massimiliano Allegri come candidato principale per la panchina della squadra. Il profilo del tecnico livornese sarebbe considerato ideale dal club, grazie alla sua esperienza e ai suoi successi nel campionato italiano, tra cui sei Scudetti, cinque Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane, oltre a due finali di Champions League.

La Gazzetta dello Sport scrive che il Milan sarebbe felice di riaccogliere Allegri tra le sue braccia e sarebbe disposto a fare uno sforzo economico per assicurarsi le sue prestazioni. Igli Tare, il nuovo direttore sportivo del Milan, considera Allegri una delle prime scelte per la panchina, insieme ad Antonio Conte.

Tuttavia, il Milan non è l’unico club interessato ad Allegri, poiché anche il Napoli lo ha contattato e lo avrebbe bloccato in caso di addio del tecnico pugliese. Il Milan dovrà quindi muoversi con rapidità e scaltrezza per battere la concorrenza e assicurarsi le prestazioni di Allegri, che potrebbe essere il profilo forte che il club sta cercando per dare una nuova identità alla squadra. La trattativa potrebbe essere cruciale e il Milan dovrà essere pronto a offrire un contratto triennale per convincere Allegri a unirsi al club.