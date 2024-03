Pancaro risponde a Cardinale: «Critiche immotivate a Pioli e al Milan, vi dico»

Giuseppe Pancaro, ex calciatore e tecnico, ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, rispondendo alle parole di Cardinale su Pioli e il Milan

LAZIO MILAN – «Per entrambi. La Lazio è molto distante dal quarto posto e se vuoel avere speranze non può perdere terreno e deve vincere. E poi dopo l’ultima prestazione a Firenze serve un po’ di morale ed entusiasmo invista del ritorno di Champions. Per Pioli va fatto un discorso a parte. Non sono d’accordo con tutte le critiche che sta ricevendo. Ho letto le parole di Cardinale, ma per me sono critiche non motivate. L’Inter è nettamente più forte, però è una squadra che è partita come progetto tre anni fa, quest’anno il Milan ha cambiato tanto ed è come se fosse ripartito da zero. Non è possibile che diventi così competitivo da subito. Il tempo però non te lo dà più nessuno. Serve lavorare, programmare, come ha fatto l’Inter»

THEO E LEAO – «È uno dei punti di forza del Milan, non è semplice. Marusic per caratteristiche fisiche può contenere Leao. ma se Leao è in una serata positiva è difficile da limitare»