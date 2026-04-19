Palmeri provoca sullo Scudetto: «Arriverà la stagione, ma non è questa la stagione!»

Palmeri su X ha scritto un post ironico e provocatorio nei confronti di Milan, Juventus e Napoli in merito alla corsa Scudetto

In Serie A nel giro di poche settimane si è chiusa la lotta Scudetto. I passi falsi di Milan e Napoli hanno permesso all’Inter di accumulare un vantaggio cospicuo e ora, a cinque giornate dal termine, ai nerazzurri bastano 4 punti per conquistare matematicamente il titolo.

Uno Scudetto dunque che la squadra di Cristian Chivu vincerà con un certo margine (attualmente +12) senza che ci sia una corsa punto a punto. Quella corsa punto a punto che aveva condannato i nerazzurri nel 2022 contro il Milan e nel 2025 contro il Napoli. Sul discorso sfida a tu per tu si è espresso Tancredi Palmeri, che su X ha provocato così le avversarie dell’Inter:

IL POST – «Arriverà la stagione in cui vedrò l’Inter vincere uno scudetto punto a punto contro una tra Milan, Juventus e Napoli, ma non è questa la stagione. Incredibilmente non succede dal 1965!»

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