Ieri il Milan ha battuto nettamente la Dinamo Zagabria. Il primo gol è arrivato su palla inattiva. In questa stagione non era mai successo in Champions League

Ieri il Milan ha battuto nettamente la Dinamo Zagabria. Il primo gol è arrivato su palla inattiva. In questa stagione non era mai successo in Champions League.

L’ultimo gol simile è datato dicembre 2021 (gol di Tomori contro il Liverpool su calcio d’angolo).