Palladino Fiorentina, è UFFICIALE il nuovo allenatore! Era accostato anche al Milan: «Per questo ho scelto la Viola»

La Fiorentina ha annunciato Palladino, accostato anche alla panchina Milan in passato, come nuovo allenatore. Le sue parole

Raffaele Palladino, accostato in passato anche alla panchina del Milan, ha parlato per la prima volta come nuovo allenatore della Fiorentina dopo aver apposto la firma sul biennale che lo lega alla squadra viola. Queste le sue parole:

LE PAROLE – «Vorrei ringraziare tutti per essere qui. Vorrei ringraziare il presidente Commisso, che ho salutato telefonicamente. Mi ha colpito il suo entusiasmo e la sua passione, uniti alla sua umanità. Sono felice di questo. Volevo ringraziare Ferrari e Pradè. Mi hanno voluto fortemente qui e in due minuti abbiamo trovato l’intesa su tutto. Sono orgoglioso e motivato di essere qui. Sto rappresentando un club prestigioso e con una grande storia. Sono in una società molto importante. Darò tutto per questo club e per questi tifosi incredibili. Cercherò di dare tutto me stesso»