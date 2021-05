Il Milan è la squadra che in Europa ha colpito più pali e traverse dopo il Paris Saint Germain, un dato clamoroso

Il Milan ha colpito 22 legni in questa Serie A, meno solo del Paris Saint-Germain (23) nei top-5 campionati europei in corso. Una vera e propria maledizione per il Milan che ha in Hakan Calhanoglu il giocaotre ad avere centrato più volte il palo in questa stagione.