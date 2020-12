Pagni: «Avevo consigliato due grandi giocatori al Milan, ma poi…»

Danilo Pagni, ex scout di mercato del Milan, ha parlato di alcuni giocatori consigliati ai rossoneri in passato

Danilo Pagni, ex scout di mercato del Milan, ha parlato di alcuni giocatori consigliati ai rossoneri in passato. Ecco le sue parole a CM: «Ziyech, oggi al Chelsea. Quando giocava nell’Ajax tutti parlavano di de Ligt e de Jong, io spingevo per portare in Italia il marocchino.

Ma ai dirigenti rossoneri segnalai anche Foden, che avevo visto nella Youth League e al Mondiale Under 17 dove vinse il premio di miglior giocatore, Diogo Jota, visionato in un Portogallo-Svizzera Under 21 e Mount, che al Vitesse giocava mezz’ala sinistra. Il rimpianto più grande però è un altro.

Chi? Grealish, centrocampista classe ’95 dell’Aston Villa, ho visto alcune sue partite in Championship e me ne sono innamorato. Giocava sulla trequarti con i calzettoni abbassati stile Anni ’60; scrivo un messaggio alla dirigenza dicendo che secondo me è da prendere. Due anni dopo è esploso.

Perché non è arrivato nessuno? Mirabelli ha avuto troppo poco tempo per costruire la squadra, una sola sessione di mercato. Avevo capto che questo Milan non aveva futuro e la proprietà aveva ceduto il club, così ho deciso di andare alla Ternana. Peccato soltanto che tutto questo lavoro fatto in giro per il mondo non sia stato valorizzato».