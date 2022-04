Pagliuca: «Ibrahimovic? Se fosse stato bene il Milan avrebbe punti in più». Le sue dichiarazioni a Sky Sport

Gianluca Pagliuca ha commentato la stagione di Zlatan Ibrahimovic. Le parole dell’ex portiere a Sky Sport 24.

«Se Ibrahimovic avesse qualche anno di meno sarebbe perfetto per il Milan. Giroud ha fatto una buona stagione. Non vedo molto Leao come centravanti, lui è devastante sull’esterno. Ibrahimovic ha avuto diversi infortuni, se fosse stato bene avrebbe fatto più gol e il Milan avrebbe qualche punto in più.»