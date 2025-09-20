Pagelle Udinese Milan: Pulisic incontenibile, Rabiot ed Estupinan sugli scudi

Connect with us

Pagelle Udinese Milan: tutti i voti ai giocatori rossoneri dopo la vittoria in casa dei bianconeri

Tutti i voti ai calciatori del Milan dopo la netta vittoria in casa dell’Udinese

P. Terracciano 6: Solo un paio di interventi su tiri da lontano

Tomori 6.5: Finalmente attento per 90 minuti

Gabbia 6.5: Tranquillo e sicuro

Pavlovic 6.5: Fisicamente sempre insuperabile – 67′ De Winter 6: Non ha molto lavoro

Saelemaekers 7: Inesauribile in entrambe le fasi

Fofana 6.5: Trova un gol importante – 67′ Ricci 6: In controllo

Modric 7.5: La sua qualità è totale – 80′ Athekame sv

Rabiot 7: A tratti straripante, manca solo il gol

Estupinan 7: La sua miglior partita finora

Pulisic 8: Due gol e propizia la rete di Fofana, il migliore – 62′ Loftus-Cheek 6.5: Entra con il piglio giusto

Gimenez 5: L’unica nota stonata: altro gol semplice sbagliato 62′ Nkunku 5.5: Non incide come con il Bologna

