Pagelle Udinese Milan: Pulisic incontenibile, Rabiot ed Estupinan sugli scudi
Tutti i voti ai calciatori del Milan dopo la netta vittoria in casa dell’Udinese
P. Terracciano 6: Solo un paio di interventi su tiri da lontano
Tomori 6.5: Finalmente attento per 90 minuti
Gabbia 6.5: Tranquillo e sicuro
Pavlovic 6.5: Fisicamente sempre insuperabile – 67′ De Winter 6: Non ha molto lavoro
Saelemaekers 7: Inesauribile in entrambe le fasi
Fofana 6.5: Trova un gol importante – 67′ Ricci 6: In controllo
Modric 7.5: La sua qualità è totale – 80′ Athekame sv
Rabiot 7: A tratti straripante, manca solo il gol
Estupinan 7: La sua miglior partita finora
Pulisic 8: Due gol e propizia la rete di Fofana, il migliore – 62′ Loftus-Cheek 6.5: Entra con il piglio giusto
Gimenez 5: L’unica nota stonata: altro gol semplice sbagliato – 62′ Nkunku 5.5: Non incide come con il Bologna