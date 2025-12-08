 Pagelle Torino Milan: Pulisic entra e decide, Nkunku delude ancora
Pulisic

Pagelle Torino Milan: tutti i voti ai calciatori rossoneri dopo la vittoria in rimonta

Tutti i voti ai calciatori del Milan dopo la vittoria in rimonta sul Torino

TOP: Pulisic

FLOP: Nkunku

Maignan 5.5: Poteva fare meglio sul gol di Zapata

Tomori 6: Erroraccio sul rigore, poi si riscatta

Gabbia 6: Solita gara in sicurezza

Pavlovic 5.5: Soffre molto Pedersen

Saelemaekers 6: Va a sprazzi – 88′ Estupinan sv

Loftus-Cheek 6.5: Tanta quantità, serve un po’ più di precisione

Modric 6.5: Quando serve gestirla, lui è la certezza

Rabiot 6.5: Trova il gol che avvia la rimonta

Bartesaghi 5.5: Non la sua miglior serata – 65′ Pulisic 8: Entra e la ribalta da solo

Nkunku 5: Ancora una serata negativa

Leao 5.5: Sfortunato dal punto di vista fisico ma fino a quel momento non benissimo – 31′ Ricci 6: Serve di più ma fornisce l’assist del 2-3

