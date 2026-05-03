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Pagelle Sassuolo Milan, un flop assoluto: Jashari il peggiore. Fioccano le insufficienze
Pagelle Sassuolo Milan, il voto alle prestazioni dei calciatori mandati in campo da Massimiliano Allegri a Reggio Emilia
Il Milan è sceso sul campo del Sassuolo nella 35esima giornata di Serie A. Questi i voti dei calciatori che sono stati impiegati da Massimiliano Allegri:
MAIGNAN: 5
TOMORI: 4
GABBIA: 4.5
PAVLOVIC: 5
SAELEMAEKERS: 5
FOFANA:4
JASHARI: 3
RABIOT: 5
ESTUPINAN: 4.5
NKUNKU: 5
LEAO: 5
ALLEGRI: 4
Dalla panchina:
ATHEKAME: 6
LOFTUS-CHEEK: 5
GIMENEZ: 5.5
PULISIC: 5.5
RICCI: 5.5