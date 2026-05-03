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Pagelle Sassuolo Milan, un flop assoluto: Jashari il peggiore. Fioccano le insufficienze

Published

10 minuti ago

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Jashari

Pagelle Sassuolo Milan, il voto alle prestazioni dei calciatori mandati in campo da Massimiliano Allegri a Reggio Emilia

Il Milan è sceso sul campo del Sassuolo nella 35esima giornata di Serie A. Questi i voti dei calciatori che sono stati impiegati da Massimiliano Allegri:

MAIGNAN: 5

TOMORI: 4

GABBIA: 4.5

PAVLOVIC: 5

SAELEMAEKERS: 5

FOFANA:4

JASHARI: 3

RABIOT: 5

ESTUPINAN: 4.5

NKUNKU: 5

LEAO: 5

ALLEGRI: 4

Dalla panchina:

ATHEKAME: 6

LOFTUS-CHEEK: 5

GIMENEZ: 5.5

PULISIC: 5.5

RICCI: 5.5

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