Pagelle Sampdoria Milan femminile: i voti alle protagoniste del match

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Pagelle Sampdoria Milan femminile: ecco le pagelle delle giocatrici rossonere, match valido per i quarti di andata di Coppa Italia

Pagelle Sampdoria Milan femminile: ecco le pagelle delle giocatrici rossonere, match valido per i quarti di andata di Coppa Italia

TOP: Piemonte, Guagni, Thrige Andersen

FLOP:

I VOTI

Babb 6

Fusetti 6

Agard 6,5

Codina 6,5

Guagni 7: Altra super prestazione dell’ex viola. Grande gol di testa in apertura, senza palla si crea spazi per pungere in contropiede. Perfetta in fase di interdizione

Adami 6: Conduce una gara di equilibrio, non eccelle ma è ordinata e lucida nei momenti opportuni.

Grimshaw 6,5

Thrige Andersen 7

Bergamaschi 6

Piemonte 7: Sempre più leader dell’attacco rossonero. Incita le sue in ogni situazione offensiva. Lei segna un gran gol di rapina e aiuta le compagne con sponde e protezione palla sulla trequarti, fa salire la squadra e porta via difensori.

Thomas 6

Longo:

Jane:

Stapelfeldt:

Ganz 6,5