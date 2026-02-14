Pagelle Pisa Milan, i giudizi della Gazzetta dello Sport: Modric è l’anima del Diavolo, disastro Fullkrug dal dischetto

Pagelle Pisa Milan: Modric trascina i compagni con una prestazione da leader, mentre l’attacco rossonero fatica a incidere, complice l’errore di Fullkrug

Il successo sofferto dei rossoneri all’Arena Garibaldi ha lasciato indicazioni contrastanti, puntualmente riportate dalle valutazioni della Gazzetta dello Sport. Il protagonista indiscusso è stato Luka Modric, il leggendario centrocampista croato già Pallone d’Oro, che con il suo gol all’85’ ha strappato un prezioso 7,5. La sua capacità di leggere i momenti della gara e di colpire nel finale lo conferma come il vero pilastro tecnico della formazione guidata da Max Allegri, l’esperto allenatore livornese che si gode l’ennesima vittoria di misura.

Un contributo fondamentale alla vittoria è arrivato anche da Samuele Ricci, l’elegante regista ex Torino. Il suo ingresso in campo ha garantito ordine e visione di gioco nel momento di massima spinta, premiato con un 7 pieno grazie soprattutto all’assist decisivo che ha permesso al club di via Aldo Rossi di superare il muro dei toscani.

Difesa solida e sufficienze per il centrocampo

Nelle pagelle di Pisa Milan, il reparto difensivo ne esce a testa alta. Mike Maignan, l’insostituibile portiere della nazionale francese, e Strahinja Pavlovic, il possente centrale serbo, hanno ottenuto un 6,5 per la loro attenzione costante. Stessa valutazione positiva per il giovane Zachary Athekame, terzino emergente sempre più a suo agio negli schemi di Allegri, e per Ruben Loftus-Cheek, autore della prima rete rossonera.

Raggiungono la sufficienza (6) Matteo Gabbia, difensore di grande affidabilità, Adrien Rabiot, il mediano francese la cui gara è stata macchiata da un’espulsione nel finale, e il giovane Davide Bartesaghi, ordinato nel presidiare la sua zona di competenza.

Le note dolenti: il flop del reparto offensivo

Se la difesa convince, l’attacco solleva diversi dubbi. Rafael Leao, l’estroso esterno portoghese, non è andato oltre il 5,5, mostrandosi a tratti troppo isolato dal gioco. Peggio hanno fatto Christopher Nkunku, l’attaccante francese apparso poco ispirato, e Youssouf Fofana, entrambi bocciati con un 5. Stesso voto per Fikayo Tomori, apparso in affanno in alcune chiusure decisive.

Il voto più basso della giornata è però quello di Niclas Fullkrug. Il centravanti della nazionale tedesca ha ricevuto un pesante 4: il rigore fallito e una prestazione priva di mordente lo hanno reso il principale responsabile delle difficoltà offensive dei rossoneri. I giudizi della stampa hanno messo in risalto come, nonostante la mole fisica, il tedesco sia apparso lento e poco reattivo nelle fasi cruciali del match, rischiando di vanificare gli sforzi di un centrocampo che, grazie a Modric, ha saputo comunque trovare la via del gol.