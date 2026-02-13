Connect with us

News

Pisa Milan LIVE 0-1: Loftus-Cheek apre le marcature!

Avatar di Francesco Aliperta

Published

3 minuti ago

on

By

Milan

Pisa Milan LIVE: sintesi, cronaca e risultato del match valido per la 25a giornata di Serie A in programma questa sera alle 20.45

Alle 20.45 in campo allo stadio Arena Garibaldi, Pisa-Milan, match valido per la 25a giornata di Serie A. Segui con noi la diretta dell’incontro.

AGGIORNA LIVE

Pisa Milan: sintesi e moviola

Finisce qui il primo tempo tra Pisa e Milan.

45′ – Ci sarà un solo minuto di recupero.

38′ – GOOOOOOOL DEL MILAN! Ottima azione dei rossoneri che porta Athekame al cross dalla destra: il pallone giunge perfettamente sulla testa di Loftus-Cheek che non sbaglia e batte Nicolas! 0-1 e vantaggio del Diavolo!

28′ – Grande occasione per il Pisa. Stojilković viene ben pescato in area di rigore ma Maignan evita il gol dei padroni di casa con un grande intervento!

7′ – Arriva il primo tiro del Milan: Rabiot si fa pescare da un cross di Athekame ma il colpo di testa del centrocampista non inquadra la porta.

Si comincia! Inizia il match tra Pisa e Milan!

Pisa Milan 0-1, IL TABELLINO:

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Božhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Angori; Tramoni, Stojilković; Moreo. A disp.: Guizzo, Luppichini; Calabresi, Coppola; Akisanmiro, Cuadrado, Højholt, Iling-Junior, Léris, Piccinini; Durosinmi, Lorran, Meister, Stengs. All.: Hiljemark.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Pulisic, Ricci; Füllkrug, Leão. All.: Allegri.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Allegri Allegri
Ultimissime Milan6 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: Allegri sceglie ancora Loftus-Cheek e Nkunku col Pisa, novità su Lewandowski

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Donati Donati
Esclusive1 giorno ago Alberto petrosilli

Donati: «Il Milan può colmare la distanza con l’Inter in campionato, Modric e Rabiot sono due super campioni. Allegri è un maestro in questo aspetto» – ESCLUSIVA

Codice video: Donati, ex centrocampista del Milan tra le altre e noto allenatore, ha analizzato il momento dei rossoneri e...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×