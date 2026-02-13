News
Pisa Milan LIVE 0-1: Loftus-Cheek apre le marcature!
Pisa Milan LIVE: sintesi, cronaca e risultato del match valido per la 25a giornata di Serie A in programma questa sera alle 20.45
Alle 20.45 in campo allo stadio Arena Garibaldi, Pisa-Milan, match valido per la 25a giornata di Serie A. Segui con noi la diretta dell’incontro.
Pisa Milan: sintesi e moviola
Finisce qui il primo tempo tra Pisa e Milan.
45′ – Ci sarà un solo minuto di recupero.
38′ – GOOOOOOOL DEL MILAN! Ottima azione dei rossoneri che porta Athekame al cross dalla destra: il pallone giunge perfettamente sulla testa di Loftus-Cheek che non sbaglia e batte Nicolas! 0-1 e vantaggio del Diavolo!
28′ – Grande occasione per il Pisa. Stojilković viene ben pescato in area di rigore ma Maignan evita il gol dei padroni di casa con un grande intervento!
7′ – Arriva il primo tiro del Milan: Rabiot si fa pescare da un cross di Athekame ma il colpo di testa del centrocampista non inquadra la porta.
Si comincia! Inizia il match tra Pisa e Milan!
Pisa Milan 0-1, IL TABELLINO:
PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Božhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Angori; Tramoni, Stojilković; Moreo. A disp.: Guizzo, Luppichini; Calabresi, Coppola; Akisanmiro, Cuadrado, Højholt, Iling-Junior, Léris, Piccinini; Durosinmi, Lorran, Meister, Stengs. All.: Hiljemark.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Pulisic, Ricci; Füllkrug, Leão. All.: Allegri.
